13 osób, które zniszczyły zasieki, wyszło właśnie na wolność. Sąd nie zgodził się na trzymiesięczny areszt

Wcześniej wszyscy usłyszeli zarzuty. Za zniszczenie mienia grozi im do pięciu lat więzienia. Dodatkowo Straż Graniczna skieruje do sądu wnioski o ich ukaranie za wejście na pas drogi granicznej, za co grozi grzywna do 5 tys. zł. Za swoje czymy odpowiadać będą z wolnej stopy.

Do incydentu na granicy doszło w niedzielę około godziny 17.30. Grupa 13 osób (12 obywateli Polski i jeden obywatel Holandii) na granicy z Białorusią, w okolicach wsi Szymaki w gminie Kuźnica weszła na pas drogi granicznej. Członkowie grupy używając nożyc do metalu, zaczepili liny i próbowali rozerwać zasieki.