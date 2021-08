16 przez Sztabin? Trwa akcja informacyjna. Samorządowcy z Suwalszczyzny za ekspresówką S8 Raczki-Augustów-Sztabin-Białystok OPRAC.: wal

Odcinek dk 8 przez Biebrzę tuz przed Sztabinem (od strony Białegostoku). W przyszłości będzie przebiegał obwodnica. Trwa walka, by wiodła nim tez droga ekspresowa Raczki-Augustów-Białystok

Do 24 września można składać uwagi i opinie prowadzimy akcję informacyjną dotyczącą alternatywnego korytarza transportowego drogi ekspresowej S16. Przebiega on w przybliżeniu po szlaku istniejącej drogi krajowej nr 8, z przejściem Biebrzy w rejonie Sztabin. Z kolei do 17 września trwają konsultacje rządowego programu budowy dróg. To szansa na powstanie drogi S8 Raczki-Augustów- Sztabin-Białystok. Po raz kolejny o jej budowę zaapelowali samorządowcy z Suwalszczyzny.