30-latek spod Sokółki stracił "głowę", a potem pieniądze dla rzekomej belgijskiej milionerki

Oszuści internetowi stosują różne metody, by uzyskać dostęp do naszych danych. Zdobyte informacje wykorzystują później do kradzieży pieniędzy z kont bankowych. Prośba o dopłatę do przesyłki stała się stałym procederem przestępców. Tym razem, ofiarą oszustów stał się mieszkaniec powiatu sokólskiego.

O stracie pieniędzy zadecydowała łatwowierność i zauroczenie Podlasianina. Pokrzywdzony na jednym z komunikatorów internetowych poznał osobę podającą się za obywatelkę Belgii. Rozmówczyni od kilku miesięcy prowadziła z 30-latkiem korespondencję opowiadając o prowadzonym biznesie i częstych podróżach. Fortelem przygotowanym przez oszusta była informacja o awarii statku, którym kobieta miała podróżować z Cypru do Turcji. W dalszej korespondencji rozmówczyni opowiedziała mężczyźnie o posiadaniu przy sobie gotówki w kwocie 1,3 mln dolarów amerykańskich. Jednocześnie wyraziła obawę przed atakiem ze strony piratów.