31. Międzynarodowa Pielgrzymka Piesza Suwałki - Wilno. Blisko dwustu pielgrzymów wędruje pieszo do Ostrej Bramy [ZDJĘCIA]

Pątnicy wyruszyli z Suwałk w czwartek, 15 lipca. To nie tylko mieszkańcy regionu, ale też Śląska czy Pomorza. W minionym roku, z uwagi na pandemię, do Ostrej Bramy wybrali się tylko księża przewodnicy. W tym roku wyprawa odbywa się z udziałem wiernych, ale też z pewnymi ograniczeniami. Mogą wziąć w niej udział wyłącznie osoby zaszczepione lub te, które chorowały na koronawirusa.

W niedzielę pątnicy mają dotrzeć do miejscowości Merkinie. W Wilnie będą 24 lipca. Ostra Brama jest najcenniejszym skarbem Wilna z jej słynącym z cudów i łask obrazem Matki Miłosierdzia. To właśnie on przyciąga turystów i pielgrzymów z całego świata.