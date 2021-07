40-latka przyszła z krnąbrym synkiem na komisariat. Sama została zakuta w kajdanki

Kobieta była poszukiwana za znęcania się. Prokuratura ścigała ją przez dwa lata, bo 40-latka nie reagowała na wezwania do stawiennictwa. Wpadła przypadkiem, gdy we wtorek 20 lipca rano przyprowadziła nieletniego syna na komendę. Takie dostała wezwanie. Chłopak za zakłócanie porządku miał się stawić razem z opiekunem. W czasie sprawdzania matki w policyjnych bazach danych, okazało się, że kobieta figuruje na liście poszukiwanych. 40-latka tłumaczyła się, że... o tym nie wiedziała.

Czytaj też: Głupota nie boli. Najgłupsze wpadki przestępców z województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego 2016-2018 [LISTA]

Suwalczankę zatrzymano. Po nocy spędzonej w policyjnym areszcie, w środę została doprowadzona do prokuratury. Jej syn po przesłuchaniu został przekazany pod opiekę członków rodziny.

To nie pierwszy podobny przypadek w Podlaskiem. W czerwcu br. policjanci interweniowali w jednym z mieszkań w Siemiatyczach. Mundurowych wezwał 30-latek. Twierdził, że ma problem z awanturującą się konkubiną. Na miejscu okazało się, że zgłaszający jest kompletnie pijany i nie pamięta, po co w ogóle dzwonił po policję. Po drugie wyszło na jaw, że jest poszukiwany przez sąd za pobicie. Mieszkaniec Siemiatycz miał do odbycia wyrok 5 miesięcy więzienia. Z domu trafił wprost do aresztu.