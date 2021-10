61-letni mieszkaniec gminy Łomża stracił 46 tysięcy złotych metodą na "zdalny pulpit" OPRAC.: Izabela Krzewska

Za oszustwo grozi kara 8 lat więzienia. Trwa postępowanie mające na celu ustalenia i pociągnięcia sprawców do odpowiedzialności KMP Łomża

Oszuści działając metodą ,,na zdalny pulpit” nie odpuszczają. Przestępcy posługują się różnymi legendami, ale cel jest jeden. Chodzi o to, by skłonić ofiarę do zainstalowania programu zdalnej obsługi urządzenia i dzięki niej zdobyć dane do konta bankowego.