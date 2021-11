Agencja Mienia Wojskowego przygotowała zestawy na święta. Ponadto do kupienia ciekawe militaria (25.11.2021)

Wojsko pozbywa się sprzętu rolniczego. Do kupienia ciągniki, kosiarki, brony...

Z okazji świąt Bożego Narodzenia pracownicy sklepu przygotowali atrakcyjne zestawy, które nadają się na prezent. Nazwy zestawów to: Zestaw na Chłodną Zimę i Zestaw na Ciepłą Zimę.

Agencja Mienia Wojskowego przygotowała zestawy na święta

Zestaw na Chłodną Zimę zawiera:

Czapka futrzana Sił Powietrznych

Rękawice czteropalcowe ortalionowe

Torba polowa brezentowa

Zestaw przyborów do konserwacji obuwia

Kalesony zimowe specjalne

Czapka futrzana SP posiada uszy wiązane na górze, które chronią przed zimnem.. W środku znajduje się miękkie podszycie wypełnione ciepłym materiałem. Zewnętrzna część pokryta jest polarem. Na czole w centralnej części znajduje się orzeł Sił Powietrznych

Rękawice czteropalcowe, ortalionowe. W środku wykończone miękką podszewką. Posiadają ściągacz od wewnętrznej strony. Kolor czarny. Długość 26 cm. Bez rozmiaru.

Torba materiałowa koloru zielonego z wzmacnianymi plecami i regulowanym materiałowym paskiem naramiennym. Wys. 32 cm. Szer. 24 cm. Torba składa się z dwóch komór i jednej zapinanej kieszonki. Mogą posiadać różne odcienie.

Zestaw szczotek do konserwacji obuwia. Stan magazynowy. Szczotki wykonane z drewna. Włosie naturalne lub sztuczne.

Skład zestawu: Mazak, długość: 13 cm, szerokość główki:3 cm, wysokość włosia: 1,5 cm. Szczotka do obuwia miękka, długość: 13 cm, szerokość: 5 cm, wysokość włosia: 1,5 cm. Szczotka do obuwia twarda, długość: 16 cm, szerokość 4,5 cm, wysokość włosia: 1,5 cm. Woreczek: o wymiarze 23 x 19 w ubarwieniu pantera z napisem „WP” zaciągany na sznurek.

Kalesony zimowe specjalne. Skład: 100% poliester, kolor khaki.

L - 92-100/172-180

XL - 100-108/180-188