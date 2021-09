Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt militarny z okazji 25-lecia istnienia AMW. Internetowy sklep online ogłosił promocje (zdjęcia)

ZESTAW WOJSKOWY - 105,00 złZestawy przygotowujemy zazwyczaj od święta, a dokładnie to na Święta. Tym razem świętujemy nieco wcześniej, a ten zestaw powstał z okazji 25-lecia powstania Agencji Mienia Wojskowego. Znajdziesz w nim: hełm bojowy wojsk powietrzno-desantowych wz. 63 z siatką maskującą, torbę polową brezentową, pochewki, manierkę z pokrowcem oraz zestaw do konserwacji obuwia.Same autentyki prosto z wojska. Postaw na zestaw i zapłać 25% mniej!Zestaw zawiera:- Hełm bojowy wojsk powietrzno-desantowych z siatką maskującą- Torbę polową brezentową- Komplet pochewek - 10 szt- Manierkę z pokrowcem- Zestaw do konserwacji obuwiaHełm stalowy wz. 63 pochodzący z magazynów Wojska Polskiego, koloru khaki. Hełm wykorzystywany w wojskach powietrznodesantowych, wykonany ze stali, pokryty farbą w kolorze zielonym. Posiada owalny kształt bez zaznaczonego daszka. Wzdłuż obrzeża hełmu zastosowano wałek amortyzacyjny. Po bokach hełmu zastosowano pilotkę ze skóry wraz z kieszonkami na słuchawki. Masa około 1,5 kg.Torba materiałowa koloru zielonego z wzmacnianymi plecami i regulowanym materiałowym paskiem naramiennym. Wys. 32 cm. Szer. 24 cm. Torba składa się z dwóch komór i jednej zapinanej kieszonki.Pagony (pochewki) pochodzące z zasobów Wojska Polskiego z różnymi dystynkcjami. Wysyłane losowo. Uwaga! Zdjęcia mają charakter poglądowy! (Zestaw nie zawiera siatki maskującej, pochewki mogą różnić się od tych przedstawionych na zdjęciu).Pokrowiec na manierkę w kamuflażu wz.93, wykonany jest z podwójnej cordury. Między warstwami znajduje się cienka gąbka zapewniającą izolację termiczną. Pokrowiec posiada dwa karabińczyki umożliwiające przypięcie do paska lub plecaka w celu lepszego transportu. Wysokość ok. 15 cm. Wojskowa manierka aluminiowa - produkt Polski, zamykana zakrętką z gwintem na łańcuszku. Pojemność około 750 ml, wysokość: 18 cm, szerokość: 11 cm, waga: 250 g. UWAGA!!! Zdjęcia mają charakter poglądowy. Możliwe zewnętrzne uszkodzenia w postaci zagięć. Produkt może nosić ślady długotrwałego magazynowania.Zestaw szczotek do konserwacji obuwia. Stan magazynowy. Szczotki wykonane z drewna. Włosie naturalne lub sztuczne. Skład zestawu:Mazak, długość: 13 cm, szerokość główki:3 cm, wysokość włosia: 1,5 cm. Szczotka do obuwia miękka, długość: 13 cm, szerokość: 5 cm, wysokość włosia: 1,5 cm. Szczotka do obuwia twarda, długość: 16 cm, szerokość 4,5 cm, wysokość włosia: 1,5 cm. Woreczek: o wymiarze 23 x 19 w ubarwieniu pantera z napisem „WP” zaciągany na sznurek. Produkty długotrwale magazynowane, mogące nosić ślady długotrwałego składowania.Uwaga! Zdjęcia mają charakter poglądowy!

