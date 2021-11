American Beauty na Podlasiu i nie tylko. Oto najlepsze MEMY. Czy Podlasie zmienia ludzi?

Memy o Podlasiu to tylko śmieszne obrazki i nie należy ich brać na poważnie, ani się obrażać. Czy mamy dystans do siebie i potrafimy się z nich śmiać? Każdy musi to sprawdzić sam.

Zobacz także: Zenek Martyniuk ma nową "skórę" od słynnego Gabriela Seweryna z hitu TTV "Królowe życia"

Podlaskie memy. To region unikalny w skali kraju! jak wyglądają gwiazdy po wakacjach na Podlasiu?

Aby przejść do galerii memów, kliknij w zdjęcie główne lub przycisk poniżej. Na urządzeniach mobilnych przewiniesz zdjęcia przesuwając palcem po ekranie lub klikając w strzałki.