Architektoniczne hokus-pokus, czy podlaskie rokoko? Zobacz najbardziej kuriozalne fuszerki budowlańców polskiego internetu

Zapraszam na wycieczkę po najbardziej zwariowanych, absurdalnych i nieprzewidywalnych konstrukcjach, które wzbudzają zarówno zdziwienie, jak i salwy śmiechu. Jedni nazywają to architektonicznym hokus-pokus, a inni, że to gatunek z rodzaju podlaskie rokoko. Czy kiedykolwiek widziałeś budynki zbudowane w taki sposób? A może schody do góry nogami? W świecie architektonicznych fuszerek wszystko jest możliwe!

Czy te konstrukcje to efekt braku pomysłu, czy może artystycznej ekstrawagancji? Cóż, jedno jest pewne - są w stanie przykuć uwagę i rozśmieszyć nawet najbardziej wymagających obserwatorów. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz największe architektoniczne fuszerki polskiego internetu: