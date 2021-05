Augustów. 31-latek z zarzutami uprawy znacznej ilości konopi

Augustowscy policjanci, którzy na co dzień zajmują się zwalczaniem przestępczości narkotykowej podejrzewali, że 31-letni mieszkaniec powiatu augustowskiego może mieć w domu narkotyki.

W połowie minionego tygodnia, postanowili sprawdzić tę informację. Nie mylili się. W pokoju 31-latka policjanci zauważyli specjalnie wydzielone pomieszczenie, w którym rosło 5 krzaków konopi w różnej fazie wzrostu.

ZOBACZ TAKŻE:Podlascy dilerzy i handlarze narkotyków

Mundurowi znaleźli również przyrządy służące do uprawy tej rośliny m.in. lampy, termometr i wiatrak. W trakcie dalszego sprawdzania domu oraz pomieszczeń gospodarczych, kryminalni zabezpieczyli ponad 1,5 kilograma suszu roślinnego. Wstępne badanie narkotestem wykazało, że jest to marihuana. Teraz susz zostanie poddany szczegółowym badaniom laboratoryjnym, w celu ostatecznego potwierdzenia, że jest to substancja, której posiadanie jest zabronione.

31-latek został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Pracujący nad sprawą kryminalni ustalili, że udzielał innej osobie środka odurzającego. W piątek usłyszał zarzuty uprawy znacznej ilości konopi, jej wytwarzania oraz udzielania środków odurzających innej osobie.

Za te przestępstwa ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności