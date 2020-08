Augustów. Kolizja samochodu Służby Ochrony Państwa wiozącego posła Jarosława Zielińskiego

Suwalski poseł od listopada ubiegłego roku nie jest już członkiem rządu. Wiele wskazuje na to, że były wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji wciąż korzysta jednak z ochrony. Jak wynika, na razie ze wciąż nieoficjalnych informacji RMF24, Jarosław Zieliński znajdował się w samochodzie SOP, w który w poniedziałek 24 sierpnia uderzyło auto osobowe .

Zgłoszenie dotarło do służb około godziny 10.45. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 70-letni kierowca samochodu marki Dacia nie zachował ostrożności przy włączaniu się do ruchu na ul. Białostockiej i uderzył w prawą stronę auta SOP.

Podinsp. Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji, potwierdza, że na trasie S8 przy wyjeździe z Augustowa doszło do kolizji, ale nie o jego uczestnikach. Wiadomo, że chodzi o wóz kierowany przez funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa.

- Nikomu z uczestników nic się nie stało. Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem w wysokości 220 złotych - informuje podinsp. Krupa.

Ppłk SOP Bogusław Piórkowski, rzecznik tej formacji, nie potwierdza, że osobą ochranianą, która podróżowała służbowym samochodem w czasie kolizji, był minister Zieliński.

- Nie mogę ujawniać takich informacji - ucina.

Jarosław Zieliński nie odbierał w poniedziałek telefonu.

To nie pierwsza kolizja pojazdu SOP w ostatnich pięciu latach i nie pierwsza z udziałem podlaskiego polityka. W lipcu 2017 r. niedaleko Suchowoli kierująca prywatnych mercedesem żona wiceministra doprowadziła do zderzenia z BMW prowadzone przez 29-latkę. Obie panie były trzeźwe. Do szpitala na krótko trafił Jarosław Zieliński. Biegły z zakresu medycyny sądowej uznał, że uczestnicy zdarzenia odnieśli tylko powierzchowne obrażenia. Kraksę uznano więc za kolizję. Żona eks-wiceministra została ukarana przez sąd grzywną w wysokości 500 złotych.

