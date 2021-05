Autobus zamiast pociągu. Podróżujący z Białegostoku do stolicy wciąż muszą korzystać z zastępczej komunikacji. I tak będzie do sierpnia

Aż 130 minut dłużej zajmuje dojazd do stolicy w przypadku komunikacji zastępczej za IC po godzinie 20. Czas podróży to 4 godziny i 35 minut. Autobus zatrzymuje się jednak po drodze na wyznaczonych przystankach w Łapach, Szepietowie, Czyżewie, Małkini, Łochowie, Tłuszczu i Wołominie. Tak samo jest w przypadku pociągu Karkonosze w odwrotnym kierunku: z Warszawy do Białegostoku o godz. 5.45.

Mowa o pociągi Intercity "Karkonosze" startującym z Białegostoku o 18.25 oraz o 20.35. W przypadku drugiego podróż zastępczym autobusem trwa 2 godziny 25 minut, ale jedzie on bezpośrednio do stacji Warszawa Centralna.

Ta sytuacja utrzymuje się od 12 kwietnia. Ma to związek z kolejną fazą prac PKP PLK na odcinku kolejowym odcinku Czyżew - Białystok. To jedna z najważniejszych inwestycji kolejowych w naszym województwie i ostatni odcinek modernizacji trasy kolejowej Warszawa - Białystok, będący częścią międzynarodowej trasy Rail Baltica. Powstają nowe przystanki, bezkolizyjne skrzyżowania, wiadukty. Według zapowiedzi PKP, po modernizacji trasy kolejowej, pociągi osobowe będą mogły jeździć z prędkością do nawet 200 km/h, a podróż z Białegostoku do stolicy ma trwać 90 minut, czyli o godzinę krócej, niż teraz.

Ale póki co, podróżni muszą "zacisnąć zęby".

- Ta organizacja ruchu utrzyma się do końca sierpnia bieżącego roku - informuje Agnieszka Serbeńska z PKP Intercity. Tłumaczy, że ma to związek z modernizacją stacji Białystok oraz linii kolejowej nr 6 (fragmentu międzynarodowej linii kolejowe Rail Baltica, między Warszawą a Białymstokiem), prowadzoną przez zarządcę infrastruktury, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe. - W tej chwili IC Karkonosze są jedyną parą pociągów z komunikacją zastępczą na tej trasie. Należy podkreślić, że nadal kursuje on w pełnej relacji do Białegostoku w poniedziałki i soboty oraz z Białegostoku w piątki i niedziele, czyli w dniach o największym zainteresowaniu podróżnych przejazdami. W pozostałe dni tygodnia podróżni mają do wyboru zastępczą komunikację autobusową z Warszawy Centralnej do Białegostoku, tj. połączenia na których pojazdy kursują bez zatrzymań pośrednich, a więc wówczas czas przejazdu jest porównywalny z czasem jazdy pociągu bądź te z zatrzymaniami na wszystkich rozkładowych postojach, pokonując trasę z dłuższym czasem przejazdu - dodaje przedstawicielka przewoźnika.