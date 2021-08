Awantura o Bojary. Małgorzata Dajnowicz, podlaska konserwator zabytków, w ogniu krytyki (ZDJĘCIA)

Sprawa budowy bloku na rogu ulic Modlińskiej i Poprzecznej w Białymstoku ciągnie się długie miesiące. Karol Halicki stara się o zgodę na postawienie budynku w zabytkowej części Bojar. Wielokrotnie poprawiał swój projekt i uparcie występował do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku z prośbą o uzgodnienie lokalizacji. Cztery razy otrzymał odmowę, ale jego ostatni wniosek spotkał się z akceptacją.

- Stoimy przed pytaniem w jakim kierunku ma się rozwijać miasto. W mojej ocenie nowe inwestycje, niekoniecznie bloki, są nieuniknione. Jest pusta działka, na której może być inwestycja. Nie odtworzymy Bojar z dziewiętnastego wieku, chrońmy tylko to co pozostało. Nie możemy też udawać, że wrócimy do dawnych Bojar - mówiła wojewódzka konserwator zabytków prof. Małgorzata Dajnowicz podczas konferencji, którą zwołała 11 sierpnia w siedzibie urzędu. Tłumaczyła zebranym dlaczego postanowiła, że budynek (w rzeczywistości blok zaproponowany przez Halickiego) mógłby stanąć na Bojarach.