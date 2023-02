Bądź gotowy na sezon motocyklowy 2023. Sprawdź jednoślady do 10 tysięcy złotych w województwie podlaskim. Prawdziwe okazje! Red.

Choć do rozpoczęcia sezonu motocyklowego pozostało jeszcze trochę czasu, to nie możesz ominąć okazji, które pozwolą na kupienie motocyklu w prawdziwie promocyjnej cenie. Sprawdź warte uwagi jednoślady do 10 tysięcy złotych. Wszystkie motocykle i skutery wystawione zostały na sprzedaż w województwie podlaskim.