Bakałarzewo. Kolejna plantacja konopi zlikwidowana przez policję. W mieszkaniu znaleziono także 450 gramów suszu (zdjęcia)

Wstępne badanie narkotesterem wykazało, że jest to marihuana. 34-latek trafił do policyjnego aresztu. Usłyszał już zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków i ich uprawy. Decyzją sądu najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie. Teraz grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.