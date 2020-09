Będzie remont szkoły w Kuleszach Kościelnych. Budynek jest w opłakanym stanie. Sołectwa złożyły się na jego remont! (ZDJĘCIA)

Umowa na remont szkoły została podpisana. Do następnych wakacji budynek placówki zmieni się nie do poznania

Tynk odpadający ze ścian, dziury w podłodze, stare drzwi, wadliwa kanalizacja. Szkoła Podstawowa w Kuleszach Kościelnych od dawna wymaga gruntownej modernizacji. Z pomocą przyszły sołectwa.

Do Szkoły Podstawowej w Kuleszach Kościelnych uczęszcza 300 uczniów. Budynek, w którym mieści się placówka, jest w opłakanym stanie. Ze ścian odchodzi farba, wysłużona wykładzina powyginała się w wielu miejscach, drewniane drzwi pamiętają czasy PRL-u. Do tego zawodzi system kanalizacyjny, co powoduje nieprzyjemny zapach w łazienkach.

- Budynek pochodzi z lat 60. Z czasem został rozbudowany na potrzeby utworzenia m. in. gimnazjum. Ostatni remont przeszedł właśnie wtedy. To było około dwadzieścia lat temu - mówi Stefan Grodzki, wójt gminy Kulesze Kościelne - Niestety w szkole jest stara, aluminiowa instalacja elektryczna, która zagraża bezpieczeństwu. Ściany, drzwi, wykładziny pochodzą jeszcze z lat 80. To wszystko wymaga gruntownej przebudowy, wymiany albo remontu - dodaje wójt z przekonaniem. W końcu udało się pozyskać środki na remont. I to nie małe. Modernizacja pochłonie 2,5 mln zł. Sporym zastrzykiem finansowym dla inwestycji jest fundusz sołecki. Włodarze 32. wsi zdecydowali o przekazaniu pieniędzy na remont szkoły.

- Fundusz sołecki to taki budżet obywatelski. Zazwyczaj jest przeznaczany na naprawianie dróg. Rzadko zdarza się taka jednomyślność wśród mieszkańców. 32 zebrania i wszędzie taki sam wniosek: trzeba remontować szkołę - uśmiecha się Grodzki - Mieliśmy trudność z pozyskaniem środków zewnętrznych. Rozmawiałem nawet z ministrem edukacji, ale niestety pozostawił kwestię remontu w rękach samorządu. Fundusz sołecki to ponad 450 tys. Mamy jeszcze 500 tys. z rządowego funduszu inwestycji lokalnych, które przeznaczymy na kolejne etapy inwestycji. Gospodaruję też środki z budżetu gminy - zaznacza włodarz Kulesz Kościelnych. W tym tygodniu wójt podpisał umowę na modernizację. Prace rozpoczną się lada moment. Dzieci na ten czas zostały przeniesione do nowszej części budynku, gdzie niegdyś mieściło się gimnazjum.

Modernizacja jest podzielona na trzy etapy. Pierwszy przewiduje remont i przebudowę długiego holu, klas i łazienek. Drugi etap według planu rozpocznie się w styczniu i obejmie przebudowę głównego wejścia, szatni, klas, łazienek i pomieszczeń technicznych na parterze, pierwszym i drugim piętrze. W wakacje rozpocznie się trzeci cykl prac, który odmieni stołówkę, świetlicę, przedszkole i kolejne łazienki.

- Remont jest nieodzowny i potrzebny już od wielu lat. Mamy świetnie wyposażoną placówkę. Są nowe komputery, tablice i stoły interaktywne, magiczne dywany. Stan obiektu zupełnie nie zgadza się z wyposażeniem. To jak zetknięcie w jednym miejscu dwóch epok - przyznaje Jolanta Kamińska, dyrektorka Szkoły Podstawowej w Kuleszach Kościelnych. Nie ukrywa, że cieszy ją inicjatywa mieszkańców i zbliżający się remont. - Gościliśmy radnych i przedstawicieli poszczególnych sołectw. Wchodząc do szkoły doświadczyli swoistego powrotu do przeszłości, bo zetknęli się z tym samym, co pamiętają z czasów własnej nauki - śmieje się dyrektorka - To wspaniałe, że mieszkańcy, sołectwa i samorząd zobaczyli potrzebę remontu szkoły. Dzieci już czekają na efekty z niecierpliwością. Są oczywiście świadome, że czekają nas niedogodności, ale z drugiej strony cieszą się na pozytywne zmiany. Podobnie jak rodzice i cała kadra nauczycielska. Pozostaje nam tylko podziękować panu wójtowi i wszystkim zaangażowanym w projekt - dodaje Kamińśka. Zobacz też:

