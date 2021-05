Bernacki Most, Świnoroje, Zabłotczyzna. Nowe oznakowanie miejsc pamięci w gminie Narewka Donata Żmiejko

W gminie Narewka pojawiły się nowe znaki informacyjne do poszczególnych miejsc pamięci na jej terenie. Informują i wiodą one do Grobu żołnierskiego i Grobu Legionisty w Bernackim Moście, zbiorowej mogiły żydowskiej w Zabłotczyźnie oraz do cmentarza wojennego w Świnorojach.