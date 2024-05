Bez prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 15.05 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim

powiat giżycki

Rydzewo, ul. Brzozowa od 1 do 11, ul. Niegocińska od 1 do 17,, ul. Galindów od 1 do 24, ul. Leśna 2

16.05 od godz. 8:00 do 15:00

Sucholaski, wieś i kolonia oraz Ernstowo, Dudka, Grodkowo

21.05 od godz. 7:00 do 21:00

Rybical, 59, 61, 65, 71, 73, 80, 86 i działki rekreacyjne, Skorupki, Mrówki

21.05 od godz. 8:00 do 15:00

Bystry, krótkie przerwy w zasilaniu na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego.

22.05 od godz. 7:00 do 21:00

powiat gołdapski

Łoje, krótkie przerwy w zasilaniu na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego.

16.05 od godz. 8:00 do 15:00

Gołdap, ul. Boczna 36

22.05 od godz. 8:00 do 14:00