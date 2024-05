Bez prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 17.05 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim

powiat braniewski

Jędrychowo 1, 2, 6, 6 A, od 8 do 10, 12, od 16 do 21, 23, 25, 27, od 29 do 33, 34A, 35, 36, 39, 41.

17.05 od godz. 8:30 do 13:30

powiat mrągowski

Wierzbowo 35, 36.

17.05 od godz. 8:00 do 14:00

powiat iławski

Wola 1, od 4 do 7, od 10 do 12, 21-28/5 (GPO).

17.05 od godz. 12:00 do 14:00

powiat ostródzki

Bramka 91A, 91b, Raj od 14 do 16, 16A, 16C, 16D, 17, 18, 18A, 19, 20, 20A, od 21 do 25, 27, od 29 do 31, 20-30/2, Raj-448/2.

17.05 od godz. 8:30 do 13:30

powiat nidzicki

Puchałowo od 1 do 4, Ruskowo 1.

17.05 od godz. 8:30 do 11:30