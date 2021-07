Bez prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 19.07 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Gdzie obecnie (19.07 11:08) nie ma prądu w warmińsko-mazurskim?

powiat ełcki

Regiel, dz. 182/27, dz. 182/28, dz. 288/61,

19.07 od godz. 9:00 do 13:00

Planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim

powiat olecki

Świętajno, od 4 do 8

20.07 od godz. 8:00 do 14:30

Gorczyce, 14B, dz. 12/4

20.07 od godz. 9:30 do 13:00

Barany, ul. Słoneczna od 5 do 8, 36

12.08 od godz. 10:00 do 14:00

powiat gołdapski

Rapa, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 4A, 8, 9

20.07 od godz. 8:30 do 15:00

powiat giżycki

Prażmowo, 52, 62, 75, 58, 61, 63, 64, DZ. 254/12, DZ.254/13,

20.07 od godz. 8:30 do 12:00

Giżycko, ul. Łąkowa od 1 do 5 oraz od 2 do 22, ul. Wiejska od 15 do 45, od 20 do 40 oraz 46, 48, 51, 53, 69,

22.07 od godz. 7:00 do 17:00