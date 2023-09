Bez prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 21.09 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim

powiat iławski

Prątnica od 99 do 101, od 103 do 105, od 109 do 111, 16-67/2, 16-67/3.

21.09 od godz. 14:00 do 17:00

Michałowo od 26 do 28, 140/1 (GPO).

21.09 od godz. 8:00 do 15:00

powiat mrągowski

Warpuny ulice Jeziorna od 1 do 9, DZ NR, 358/1, Młynowa 2, 4, 5, 6B, 6e, 7, 8, od 10 do 12, 0, 19-287/2 (GPO), 283/3 (GPO), Ogrodowa 12, Robotnicza 1, Wolności 1, 6, 8, 9, 11, 12, 12A, 13a, 14, 16, 16A, 17, 18, Żytnia 4 1, 1/1, 2, 3, 7, od 9 do 11, od 13 do 15, od 21 do 23, 25, 0019-225/1 (GPO), 19-199/8 (GPO), 19-225 (GPO), Zyndaki 1.

21.09 od godz. 9:00 do 13:00