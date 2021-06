Bez prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 22.06 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Szymonka, od 57 do 61 29.06 od godz. 8:00 do 15:00

Skop, od 26 do 32 24.06 od godz. 8:00 do 15:00

Tros, od 1 do 33, świetlica, przepompownia ścieków. 23.06 od godz. 8:00 do 15:00

Żywki, od 13 do 49A 22.06 od godz. 7:00 do 15:00

Sedranki, od 19 do 23A, od 93 do 107, działki budowlane 23.06 od godz. 8:00 do 12:00

Babki Oleckie, 1C, Ferma, Sedranki, od 47 do 53 22.06 od godz. 10:00 do 16:00

Węgorzewo, ul. Śródmiejska 7 lokale od 1 do 20 23.06 od godz. 8:00 do 15:00

Gorczyce, od 10 do 25, Długochorzele, od 20 do 24

29.06 od godz. 12:00 do 18:00

Dąbrowskie

30.06 od godz. 8:00 do 12:00

Świętajno, dz. 523, dz. 524, dz. 525, dz. 526

6.07 od godz. 8:00 do 13:00

Kukówko, od dz. 54/3 do dz. nr 54/10

7.07 od godz. 9:00 do 16:00

Jaśki, 9B, dz. nr 142/7

8.07 od godz. 8:00 do 13:00

powiat piski

Wygryny, od 1 do 16 oraz od 42 do 56, Kamień, od 2 do 4, Klub Mila,

22.06 od godz. 9:00 do 15:00

Szkody, Szkody gmina Biała Piska krótkie przerwy w zasilaniu na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego.

25.06 od godz. 8:00 do 14:00

powiat ełcki

Szczecinowo, 51, 53, 54, 57

23.06 od godz. 8:00 do 14:30