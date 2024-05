Bez prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 23.05 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (23.05 11:05) nie ma prądu w warmińsko-mazurskim?

powiat nidzicki

Janowiec Kościelny.

23.05 od godz. 6:33 do 11:30

Janowo ulice 19 Stycznia, Chorzelska, Cicha, Działowa, Graniczna, Krótka, ks. Władysława Białego, Księdza Władysława Białego, Mławska, Nowy Rynek, Ogrodowa, Plac Tadeusza Kościuszki, Polna, Poprzeczna, Przasnyska, Słoneczna, Szkolna, Tadeusza Kościuszki, Tylna, Wąska, Zdrojowa, Zembrzuska, Janowo, Komorowo, Łomno, Ryki-Borkowo.

23.05 od godz. 6:33 do 11:30

powiat olsztyński

Nowa Wieś 59, Nowy Przykop od 1 do 3, od 6 do 12, 14, 15, 18A, 22-13 (GPO), 22-529, Nowy Ramuk od 16 do 18, 18A, 19, 20, 19, Przykop 18.., 27, od 31 do 34, 22-83/5.

23.05 od godz. 8:00 do 12:00

powiat szczycieński

Grądy od 1 do 8, ., 13-30/37, DZ. 13-39, Julkowo 34, Rańsk , 13-118/10, Śledzie od 1 do 3, 124.

23.05 od godz. 9:00 do 13:00