Bez prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 24.06 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim

powiat giżycki

Grajwo

24.06 od godz. 7:00 do 16:00

Bystry, gmina Giżycko krótkie przerwy w zasilaniu na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego.

24.06 od godz. 7:00 do 16:00

Skop, od 26 do 32

24.06 od godz. 8:00 do 15:00

Głąbowo

26.06 od godz. 8:00 do 16:00

Szymonka, od 57 do 61

29.06 od godz. 8:00 do 15:00

powiat olecki

Szarejki

24.06 od godz. 8:00 do 12:00

Gorczyce, od 10 do 25, Długochorzele, od 20 do 24

29.06 od godz. 12:00 do 18:00

Dąbrowskie

30.06 od godz. 8:00 do 12:00

Świętajno, dz. 523, dz. 524, dz. 525, dz. 526

6.07 od godz. 8:00 do 13:00

Kukówko, od dz. 54/3 do dz. nr 54/10

7.07 od godz. 9:00 do 16:00