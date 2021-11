Bez prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 24.11 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim

powiat ełcki

Kopijki, wystąpią krótkie przerwy w zasilaniu na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego

24.11 od godz. 7:00 do 17:00

Ełk, ul. Baranki od 26C do 28A, ul. Witolda Maternika od 1 do 14, Barany

29.11 od godz. 9:00 do 10:00

Szczecinowo, 29, Dobra Wola, 8, 9, 10

30.11 od godz. 8:00 do 14:30

Kałęczyny, od 14 do 31

30.11 od godz. 8:00 do 15:00

Bogusze, ul. Bojowników od 1 do 10

30.11 od godz. 11:00 do 14:00

Rostki Bajtkowskie

1.12 od godz. 8:00 do 15:00

Woszczele, ul. Kolonia Górna od 22 do 48, Królowa Wola, od 16 do 26

1.12 od godz. 8:00 do 15:00

powiat giżycki

Gorazdowo, od 2 do 8

24.11 od godz. 7:00 do 15:00