Bez prądu w warmińsko-mazurskim. Gdzie 31.08 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu?

Planowane wyłączenia prądu w warmińsko-mazurskim

powiat ełcki

Kosinowo, Wiatrak

31.08 od godz. 9:00 do 15:00

Krzywińskie, krótkie przerwy w zasilaniu na czas podłączenia i odłączenia agregatu prądotwórczego.

31.08 od godz. 9:00 do 15:00

Długie, 20, 21, 22

2.09 od godz. 7:00 do 15:00

powiat gołdapski

Gołdap, ul. Boczna 21, 23, 27, 29, 35, 35A, 35B, 42, 44, 50 oraz 50 od C do F

31.08 od godz. 12:00 do 15:00

powiat olecki

Dworackie, 1, 10, 11, 2, 3, 4, 5, 5 A, 6, 6A, 8, 9, 9A, dz. 2/17, 2/18, dz. 2/24, dz. 2/27

1.09 od godz. 8:00 do 14:30

powiat piski

Orzysz, ul. Ełcka 28, 28B, 3, DZ. 19915, DZ. 413/6, Dz.411/94, DZ.413/10, DZ.413/11, DZ.413/12, DZ.413/22, DZ.413/23, DZ.413/7, DZ.413/8, DZ.413/9

2.09 od godz. 8:00 do 14:00