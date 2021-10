Biała Piska. Opel uderzył w drzewo. Kierowca w ciężkim stanie trafił do szpitala ma

W nocy z czwartku na piątek doszło do groźnego wypadku na terenie gminy Biała Piska. Kierujący pojazdem marki Opel Vectra uderzył w drzewo. Kierowca w bardzo ciężkim stanie trafił do szpitala. Wszystko wskazuje na to, że 20-latek jechał zbyt szybko.