Białorusini przeciwko reżimowi Łukaszenki. Protest w Bobrownikach. Łatuszka: Żądamy efektywnych, mocnych sankcji UE na białoruskie władze

Cała akcja protestacyjna rozpoczęła się o 14. Tysiące Białorusinów owiniętych flagami i trzymających w ręce kolorowe transparenty, zebrało się na przejściu granicznym w Bobrownikach. Jak mówił Paweł Łatuszka, szef NAU:

- Te przejścia są zamknięte od 21 grudnia i Białorusini nie mogą swobodnie wyjeżdżać do Unii Europejskiej i wracać z powrotem do domu - tłumaczył.

Na proteście zjawił się poseł Robert Tyszkiewicz. Wyraził solidarność z Białorusinami i zwrócił uwagę na to, jak bardzo losy tego narodu dotyczą także Polski.

- Sprawa otwarcia granicy Białorusi z Polską to nie jest tylko sprawa Białorusinów. To jest jak najbardziej też sprawa nas Polaków, dlatego tu jesteśmy, dlatego solidaryzujemy się z protestem diaspory białoruskiej w Polsce, bo to dotyczy naszych sąsiadów - dodał poseł Robert Tyszkiewicz. - Dziś ta granica, którą widzimy tutaj za nami, staje się nową żelazną kurtyną. Ludzie nie mogą łączyć rodzin, nie mogą przemieszczać na studia i do pracy. To są rzeczy niesłychane, na które nie może być naszej zgody, dlatego głos polskiej solidarności musi tutaj wybrzmieć. Żądamy otworzenia granicy białoruskiej dla Białorusinów - grzmiał poseł Tyszkiewicz.