Białostocka Liga Szkolna. Najlepsi zagrali w Turnieju Mistrzów

Turniej Mistrzów XXVI edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej odbył się w Kompleksie Hotelowym Nad Zalewem w Wasilkowie. Rozgrywki składały się z ośmiu turniejów zamkniętych z udziałem najlepszych dziewcząt i chłopców w końcowej klasyfikacji turniejów do lat 8, 10, 13 i 20 lat. Kwalifikację mogło uzyskać po ośmiu najlepszych zawodników w klasyfikacji końcowej XXVI edycji Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej. Dodatkowym warunkiem uzyskania awansu był udział w minimum czterech turniejach eliminacyjnych.

Wystartowało 44 zawodników, w tym 17 dziewcząt i 27 chłopców w wieku od 7 do 20 lat.

Oto zwycięzcy poszczególnych kategorii

Do lat 8: Eliza Dąbrowska (PS 76 Białystok), Ignacy Bukłaho (PS Grabówka).

Do lat 10: Lena Piekutowska (SP 1 Białystok), Tomasz Obrycki (SP 10 Łomża)

Do lat 13: Anna Makarec (SP 1 Białystok), Szymon Ptaszyński (SP 6 Białystok)

Do lat 20: Zuzanna Arciszewska (SP 34 Białystok), Krystian Paszkowski (SP 6 Białystok)