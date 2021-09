Białostocka Liga Szkolna podsumowała XXVI edycję i nagrodziła najlepszych młodych mistrzów królewskiej gry

Rozgrywki Szachowej Białostockiej Ligi Szkolnej mają na celu przede wszystkim popularyzację szachów wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie ich umiejętności sportowych, jak również zapewnienie uczniom godziwego i pożytecznego wypoczynku w czasie wolnym od nauki.

Zawody tradycyjnie odbywały się w Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku, a ich organizatorem po raz 26. był Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Stoczek 45 Białystok. Sędzią głównym był Leszek Zega.

W Lidze Szkolnej uczestniczyli wszyscy chętni wychowankowie przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych urodzeni w 2001 roku i młodsi. W czterech oddzielnych turniejach rywalizowali dziewczęta i chłopcy urodzeni w 2013 roku i młodsi, urodzeni w 2011 roku i młodsi, urodzeni w 2008 roku i młodsi oraz wszyscy chętni.

Klasyfikacja indywidualna była prowadzona w dziesięciu grupach:

D08 – dziewczęta do lat 8 (rocznik 2013 i młodsze)

C08 – chłopcy do lat 8 (rocznik 2013 i młodsi)

D10 – dziewczęta do lat 10 (rocznik 2011 i młodsze)

C10 – chłopcy do lat 10 (rocznik 2011 i młodsi)

D13 – dziewczęta do lat 13 (rocznik 2008 i młodsze)

C13 – chłopcy do lat 13 (rocznik 2008 i młodsi)

D16 – dziewczęta do lat 16 (rocznik 2003 i młodsze)

C16 – chłopcy do lat 16 (rocznik 2003 i młodsi)

D20 – dziewczęta do lat 20 (rocznik 2001 i młodsze)

C20 – chłopcy do lat 20 (rocznik 2001 i młodsi)