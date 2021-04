Białostoczanin Jarosław Zdanowicz zdobył ośmiotysięcznik. Himalaista zdobycie Annapurny przepłacił odmrożeniami palców (ZDJĘCIA)

Zaczęło się tak jak zawsze. Treningi, przygotowania, rozstanie z rodziną, wspaniały trekking do bazy pod Annapurną. Pierwsze wyjście do obozu i od razu ogromna lawina. Prawie nas zmiotła ze ściany! - opowiada Jarosław Zdanowicz, himalaista z Białegostoku. - To był początek wielkich trudności i niebezpieczeństw, które na tej górze są wszędzie. Przez następne dni, gdy pokonaliśmy wysokość w celu aklimatyzacji spaliśmy w obozach i to nie były normalne noce. Cały czas byliśmy bombardowani przez lawiny - dodaje.