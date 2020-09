Białowieża. 61-letni turysta trafił do szpitala po ataku żubra

Samiec żubra może ważyć nawet 800 kilogramów. Człowiek w starciu z bykiem nie ma szans. Mimo to do ataków tych zwierząt na ludzi dochodzi sporadycznie. W rejonie Puszczy Białowieskiej to średnio 1-2 przypadki rocznie.

- Trwa okres godowy. Samce są aktywne, przemieszczają się. Mogą być agresywne - uczulają pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 7 września. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że około godziny 7.30 61-letni turysta ze Śląska wynajmujący kwaterę w Białowieży, udał się na spacer w kierunku lasu. - Poza ogrodzeniem posesji został zaatakowany przez żubra - mówi podinsp. Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Poturbowany mężczyzna trafił do szpitala. Według naszych ustaleń, był przytomny, ale w ciężkim stanie. Prawdopodobnie został ugodzony rogiem. Zwierzęcia poszukują pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego. - Staramy się ustalić, gdzie przebywa, żeby nie doszło ewentualnie do kolejnej tragedii. Jest teraz sezon godowy żubrów, które są bardziej aktywne, przemieszczają się w poszukiwaniu samicy, są nabuzowane testosteronem, bywa, że bardziej agresywne. Ale mógł to być też ranny osobnik, który zapuścił się w tamto miejsce i doszło do nieszczęśliwego zdarzenia - uważa Michał Krzysiak, dyrektor Białowieskiego Parku Narodowego.

Atak miał miejsce około 300 metrów od zabudowań przy ul. Polnej. Na polanie, gdzie jest dużo młodników sosnowych i brzozowych, żubr rano mógł się posilać i nie zauważyć turysty. Czytaj też: Dziki w Białymstoku wchodzą na teren miasta. Władze nie chcą stawiać pułapek. Decyzji o odstrzale też nikt nie podejmuje. Ludzie się boją! Według oficjalnych danych, na koniec zeszłego roku w rejonie Białowieskiego Parku Narodowego żyło 770 żubrów. Samiec może ważyć nawet 800 kilogramów. To największy lądowy ssak w Europie. Człowiek w starciu z bykiem nie ma szans. Mimo to do ataków tych zwierząt na ludzi dochodzi sporadycznie. Dyrektor BPN mówi o średnio 1-2 przypadkach rocznie. Jak ich uniknąć?

- Gdy dochodzimy do drogi szybkiego ruchu, trzy razy się rozglądamy w każdą stronę, czy nie jedzie samochód. Tak samo ostrożni powinniśmy być wychodząc do lasu, zwłaszcza w takiej okolicy jak rejon Puszczy Białowieskiej. Zwierzęta same nie będą nas szukały, ale może dojść do przypadkowego spotkania - ostrzega Michał Krzysiak. - Powinniśmy mieć dystans i respekt do tych zwierząt wolnożyjących, tym bardziej w okresie godowym. Nie odganiać, nie wymachiwać niczym w ich kierunku, nawet nie uciekać, tylko spokojnie ominąć, wycofać się oddalić.

