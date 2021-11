Białystok chce by Stadion Miejski był jedną z aren kobiecego Euro 2025

Polski Związek Piłki Nożnej stara się o organizację w naszym kraju piłkarskich mistrzostw Europy kobiet w 2025 r - UEFA Women's Euro 2025. Ośmiu miasto w Polsce piłkarska centrala złożył propozycję organizacji mistrzowskich spotkań. Białystok na zapytanie odpowiedział pozytywnie i wczoraj w obecności kamer prezydent miasta Tadeusz Truskolaski złożył podpis pod stosowną aplikacją. W wydarzeniu na Stadionie Miejskim wzięli udział także wiceprezes Podlaskiego Związku Piłki Nożnej Bogusław Nos oraz prezes Zarządu Spółki Stadion Miejski Adam Popławski.

- Chcemy, by Stadion Miejski zaistniał na arenie międzynarodowej. Nasz obiekt, na którym rozgrywa swoje mecze Jagiellonia spełnia wszelkie wymogi UEFA, by móc zorganizować spotkania w ramach kobiecego Euro. Dlatego dziś składamy do PZPN stosowną aplikację - mówi prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. - Rozgrywki kobiecej piłki cieszą się coraz większym zainteresowaniem kibiców, a poziom rywalizacji ciągle się podnosi. Mam nadzieję, że nasza aplikacja rozpatrzona zostanie pozytywnie, no i że Polska otrzyma prawo organizacji turnieju. A wtedy będziemy mogli cieszyć się turniejem i dużą frekwencją - dodał prezydent Truskolaski.