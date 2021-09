Białystok Chorten Boxing Show V. Przemysław "Smile" Gorgoń zawodowym mistrzem Polski

Walka wieczoru, której stawką był mistrzowski tytuł w kategorii superśredniej była bardzo wyrównana i stała na dobrym poziomie. W początkowej fazie pojedynku Karol Welter (8-1, 2 KO) mógł sprawiać lepsze wrażenie, ale druga część była dla Gorgonia. Welter, który jest młodszy o 5 lat od Gorgonia wykorzystywał z początku siłę swojego lewego prostego, ale od szóstej do ostatniej 10 rundy inicjatywa zaczęła być po stronie pięściarza zawodowej grupy Dariusza Snarskiego Chorten Boxing Production. To Gorgoń był aktywniejszy i wykazywał więcej energii. Jego doświadczenie wzięło górę i sędziowie na koniec 2-1 punktowali na korzyść bardziej doświadczonego Przemysława "Smile" Gorgonia. Dla Karola Weltera był to pierwszy przegrany pojedynek na zawodowym ringu.

- Zawsze marzyłem o takim pięściarskim wyzwaniu i dziś to się spełnia. W zasięgu ręki jest pas, o którym od dawna myślałem. Jestem dobrze przygotowany i zrobić wszystko, by wygrać - mówił przed walką Przemysław "Smile" Gorgoń, którego marzenia o tytule mistrza Polski właśnie się spełniły.