Białystok. Dwóch strażaków OSP oskarżonych o podpalenia w gminie Michałowo. Sąd zakończył przesłuchiwanie świadków

- Nic nie wiedziałem o rzekomych podpaleniach, nie dochodziły mnie żadne słuchy, że takie rzeczy mogą się dziać na terenie Michałowa. To, że paliła się ściółka, czy też las myślałem, że jest spowodowane suszą. To, że paliły się stodoły i budynki gospodarcze - owszem - wiązałem z podpaleniami, ale nie pomyślałem, że podpaleń mogli dokonywać chłopaki z OSP. Od razu zostali usunięci - zeznawał prezes jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gm. Michałowo, w której działali oskarżeni. - Jestem zdziwiony i rozczarowany całą sytuacją.

Oskarżeni mają 22 i 32 lata. Są szwagrami. Przed sądem przyznali się do większość zarzucanych im przestępstw. Młodszy z mężczyzn twierdzi, że to mąż siostry namawiał go do podpaleń, wręcz zmuszał grożąc pobiciem. Wyznaczał miejsce i czas zaprószenia ognia. Motywem działania miała być satysfakcja i ekwiwalent za każdą godzinę udziału w akcji ratowniczej (21,50 zł).