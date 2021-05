Białystok. Komenda wojewódzka przyjęła 12 nowych funkcjonariuszy. We wtorek złożyli ślubowanie (zdjęcia)

We wtorek 11 maja oficjalnie przyjęto kolejną grupę nowych funkcjonariuszy. Złożyli oficjalne ślubowanie w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. W uroczystości uczestniczyli kapelani podlaskiej policji, kadra kierownicza, przedstawiciel związków zawodowych, a także Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku - nadinspektor Robert Szewc. To on przyjął rotę ślubowania od policjantów. Dwunastu funkcjonariuszy ślubowało m.in. „Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia…”.

W całym podlaskim garnizonie służbę pełni 3 024 policjantów, w tym 663 to kobiety. Dobór do tej formacji jest prowadzony stale. W kwietniu w regionie zatrudniono 21 funkcjonariuszy. Liczba ta zależy od wolnych miejsc, a ta ma m.in. związek z odejściami funkcjonariuszy na emeryturę. Na ten moment w podlaskiej policji jest jednak tylko 14 wakatów.

Policjanci musieli wcześniej sprostać wymogom stawianym kandydatom do służby i przejść wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. Wkrótce wyjadą na 6-miesięczny kurs podstawowy do jednej z policyjnych szkół. Po mianowaniu z kursantów na policjantów, zostaną skierowani do służby do konkretnych jednostek na terenie naszego regionu.

