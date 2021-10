Białystok. Pikieta solidarnościowa z więźniami politycznymi na Białorusi (ZDJĘCIA)

- Czy to jest normalne, że w XXI wieku setki ludzi, ponad 800 osób marnuje swoje życie? Kochani, mówmy o tym. Piszmy, przekazujemy to, żeby każdy wiedział co się dzieje na Białorusi. Podtrzymujemy solidarność. My nie tracimy nadziei - mówiła Maria Ciszkowska, działacza Związku Polaków na Białorusi.

Demonstrację wspierał poseł KO Robert Tyszkiewicz, który pełni funkcję szefa Komisji Łączności z Polakami za Granicą i Parlamentarnego Zespołu ds. Białorusi.

Przypomniał zebranym, że Andżelika Borys i Andrzej Poczobut odmawiają wyjścia z więzienia w zamian za nakaz opuszczenia Białorusi. Zostają w więzieniu, bo chcą tam być z innymi Polakami. To rodzaj misji, którą realizują jako liderzy związku.

- Poczuwają się do tego, żeby trwać z nimi w tych prześladowaniach. To bohaterski czyn i wybór. Trzeba o tym mówić i to doceniać - mówił podczas manifestacji Robert Tyszkiewicz. - My jesteśmy winni solidarność tym ludziom, którzy dziś niewinnie cierpią w białoruskich więzieniach tylko za to, że są Polakami, albo tylko za to, że pragną wolności i podstawowych praw człowieka. Nie możemy dopuścić do tego, aby nad białoruskimi więzieniami gdzie siedzą niewinni ludzie, zapadła cisza. - dodał poseł.

Liderzy Związku Polaków na Białorusi są oskarżani m. in. o sianie nienawiści na tle narodowościowym. Grozi im do 12 lat więzienia.