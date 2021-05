Białystok. Podglądał kobietę w przymierzalni i wszystko nagrywał. Zauważył to jej chłopak (WIDEO)

W poniedziałek białostoccy policjanci zatrzymali 32-latka. Mężczyzna podejrzany jest o utrwalanie wizerunku kobiety w przymierzalni. Do tego bulwersującego zdarzenia doszło w sklepie z tekstyliami w jednej z białostockich galerii. Tam partner kobiety będącej w przymierzalni zauważył, że obok drzwi stoi mężczyzna, który co chwila przesuwa po podłodze plecak w kierunku drzwi przymierzalni.

26-latek zainteresował się dziwnym zachowaniem mężczyzny i podszedł do niego. Zauważył wtedy, że ten w ręku trzyma smartfon, na którym widać było jego partnerkę mierzącą ubrania. 26-latek natychmiast podzielił się z pracownikami sklepu tym, co zauważył i wezwał policjantów. Widząc podglądacza kierującego się do wyjścia, ujął go razem razem z pracownikiem ochrony. Na miejsce przyjechali policjanci, którzy ostatecznie zatrzymali 32-latka nagrywającego kobietę w sklepowej przymierzalni.

Mundurowi zabezpieczyli też sprzęt, jakim posługiwał się podglądacz. W plecaku miał zainstalowaną kamerę połączoną ze smartfonem oraz powerbank. Policjanci przeszukali też dokładnie mieszkanie 32-letniego białostoczanina. Znaleźli tam dwa komputery, na których znajdowały się nagrania. Komputery trafiły do policyjnego laboratorium, gdzie biegli przeanalizują ich zawartość.