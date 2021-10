Białystok. Przed policjantami schował się w koszu na śmieci

W niedzielę nad ranem, policjanci z miejskiej patrolówki zauważyli skodę, która przejechał na czerwonym świetle. Mundurowi natychmiast dali polecenie do zatrzymania kierowcy, który na osiedlu Białostoczek złamał przepisy ruchu drogowego.

Kierowca nie zatrzymał się i zaczął uciekać. Samochód porzucił w okolicach galerii w centrum Białegostoku i dalej uciekał pieszo. Chwilę później zatrzymali go policjanci. Znaleźli "uciekiniera" schowanego w koszu na śmieci.

Zapewne decyzję o ucieczce pomógł podjąć alkohol, który miał w organizmie. Mundurowi ustalili, że 31-latek miał ponad 0,5 promila alkoholu i nie posiadał uprawnień do kierowania. Policjanci znaleźli przy nim niewielką ilość amfetaminy.

Po sprawdzeniu w policyjnych systemach wyszło na jaw, że mieszkaniec gminy Wasilków jest poszukiwany do odbycia kary 10 miesięcy pozbawienia wolności za kierowanie w stanie nietrzeźwości. Podejrzany został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Następnego dnia 31-latek usłyszał dwa zarzuty: niezatrzymania się do kontroli i posiadania narkotyków.

Za niezatrzymanie się do kontroli grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, a za posiadanie narkotyków do 3 lat pozbawienia wolności.