Białystok. Ruszył proces w sprawie zabójstwa starszej mieszkanki Hajnówki w 1996 roku (zdjęcia)

73-latka została napadnięta, pobita i uduszona we własnym domu na obrzeżach Hajnówki. Było to 1 kwietnia 1996 roku. Zwłoki znalazła córka kobiety.

- Mama w "czworakach" miała pokój z kuchnią: ani wody, ani nic. Jakie to pieniądze, jakie bogactwo? Co tu kraść? - pyta córka zmarłej pani Stanisławy.

- Poszłam do mamy po pracy. Weszłam do domu około 15. Było ciemno. Zapaliłam światło. Wtedy zobaczyłam mamę. Leżała na podłodze przy drzwiach. Była przykryta kołdrą. Miała ręce i nogi związane jakimś kablem. Od razu wiedziałam, że nie żyje - relacjonuje pani Jolanta. Na wspomnienie tych wydarzeń sprzed lat, wciąż ciężko opanować jej głos.

- Pracowałam u rolnika przy kwiatach. Przyjeżdżałam do Hajnówki na 2-3 tygodnie. Zawsze jak wracałam, to przywoziłam coś babci - zeznawała w sądzie 44-latka.

- Nie wiem, kto mógł podrzucić mi to świństwo, to znaczy perfumy. Włamanie nie było upozorowane przeze mnie - zarzekał się Dariusz K. przesłuchany już 2019 roku. Mężczyzna był już wcześniej podejrzany o udział w zabójstwie, ale śledztwo w 1996 roku umorzono z powodu niewykrycia sprawcy. A właściwie sprawców, bo prokuratura jest przekonana, że rabusiów było co najmniej dwóch. Drugi nie został dotąd ustalony.

Ale co do udziału Dariusza K. w zbrodni, śledczy nie mają wątpliwości. Do sprawy, która nie dawała im spokoju przez dekady, wrócili policjanci z tzw. Archiwum X i kryminalnymi z komendy w Hajnówce. Dzięki rozwojowi technik kryminalistycznych udało się powiązać ślady DNA zabezpieczone na miejscu zabójstwa z oskarżonym K. Okazało się, że w domu pani Stanisławy była jego krew. Tymczasem oskarżony konsekwentnie nie przyznaje się do winy.