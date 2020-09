Białystok. Śmiertelny wypadek na dk 19. Sąd odwoławczy wymierzył 78-letniemu sprawcy dodatkową karę zakazu prowadzenia pojazdów (zdjęcia)

Co prawda wniosek dotyczył dwuletniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, a sąd orzekł roczny, ale i tak strony były usatysfakcjonowane.

- Oczywiście pozbawienie uprawnień do kierowania pojazdami będzie uciążliwe i spowoduje pewne ograniczenia, ale właśnie taki cel przyświeca temu orzeczeniu. Oskarżony musi odczuć negatywne konsekwencje swojego postępowania, by w przyszłości kierować pojazdem dużo ostrożniej - mówił we wtorek w ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Wiesław Oksiuta z Sądu Okręgowego w Białymstoku.

Sąd dostrzegł fakt, że 78-latek w długiej praktyce kierowcy przed i po wypadku nie naruszał przepisów ruchu drogowego.

- Nie zmienia to jednak przeświadczenia, że w niniejszym przypadku - głównie z przyczyn represyjnych prewencji ogólnej - orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów jest niezbędne. Skala i stopień naruszenia zasad bezpieczeństwa zasad, wskazują bowiem, że oskarżony jest kierowcą nieodpowiedzialnym. Prowadzenie samochodu w dniu 3 listopada 2018 roku przerosło jego możliwości psychomotoryczne, a na skutek jego nieostrożności inna osoba poniosła śmierć - podsumował sędzia Oksiuta.