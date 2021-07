Białystok. Wątpliwości przy przetargach. Zakończył się proces apelacyjny oskarżonych urzędników marszałka

Sprawa ma związek z projektem „Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora”. Był współfinansowany z pieniędzy UE. Na różne nośniki danych (telefony komórkowe, nawigację samochodową, MP4, czytniki e-booków) miały być wgrane mapy, oferty inwestycyjne oraz kompleksowe informacje promujące woj. podlaskie. W przekazywaniu unijnej dotacji pośredniczyła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczas kontroli stwierdziła, że wydatki były niekwalifikowalne. Urząd poniósł koszty, na które nie można było wydać dotacji. W efekcie 481,2 tys. zł trzeba było zwrócić.

Inny wątek śledztwa dotyczył przeprowadzenia samych przetargów, a także tego, co stało się z zakupionymi urządzeniami. Warte ponad tysiąc złotych smartfony miały trafić do inwestorów na targach w Cannes i Monachium. Zdaniem CBA i białostockiej prokuratury, część urządzeń nie trafiła do inwestorów, ale do rąk urzędników departamentu polityki regionalnej w podlaskim urzędzie marszałkowskim, ich krewnych oraz członków komisji przetargowej. Dwa telefony sprzedano w komisie.