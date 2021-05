W piątek przed godziną 14 doszło do wypadku na wjeździe do Białegostoku od strony Augustowa. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca renault, nie zachował ostrożności i uderzył w tył poprzedzającego go audi, który w efekcie domina uderzenia w mazdę.

Do szpitala zostało przewiezione dziecko z audi. Kierowcy byli trzeźwi.