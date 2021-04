Białystok. Z samolotów zrzucane będą szczepionki dla lisów przeciwko wściekliźnie

Zrzutem objęte będą m. in. kompleksy leśne, pola i łąki. Z pominięciem obszarów zabudowanych, rzek i zbiorników wodnych. Szczepionki nie są groźne dla zwierząt domowych. Są również nieszkodliwe dla innych zwierząt wolno żyjących. Jednak zalecane jest ograniczenie przemieszczania się zwierząt domowych przez okres dwóch tygodni od dostarczenia przynęt.

Zrzucane przynęty mają kształt stożkowych krążków, koloru brunatnego, o średnicy ok. 4 cm, grubości ok. 1,5 cm oraz zawierają wewnątrz zatopiony blister. Jest to plastikowy pojemnik z płynną szczepionką.

Nie należy dotykać i niszczyć przynęt. Te dotknięte przez ludzi są omijane przez lisy. Dla zachowania ostrożności w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się w przynęcie na błony śluzowe lub na uszkodzony naskórek człowieka, należy te miejsca dokładnie przemyć wodą z mydłem. A następnie zgłosić się do lekarza.