Bielmlek Bielsk Podlaski. Polindus-Laktopol będzie dzierżawcą Bielmleku

Podpisanie umowy pozwala wznowić produkcję, ale jeszcze nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu zakończy się wycena majątku Bielmleku i wtedy syndyk będzie mógł ogłaszać przetargi na jego sprzedaż. Pod warunkiem, że zgodzi się na to rada wierzycieli. Jak dzierżawca prawo pierwokupu, będzie miał Polindus-Laktopol (ma zakład w Suwałkach) , ale będzie musiał spełnić warunki ustalone przez syndyka i wierzycieli.

- Umowa została podpisana w ubiegłym tygodniu, ale o jej szczegółowych warunkach rozmawiać nie możemy. Teraz majątek przejmie Laktopol, a po wycenie podejmę próby sprzedaży majątku o ile działania te zaakceptuje rada wierzycieli Bielmleku. Przedsiębiorstwo składa się z dwóch tzw. zorganizowanych części. Jedna część to wszystko, co jest w Bielsku Podlaskim, a druga to Zakład Drzewny w Hajnówce, który ma zupełnie inny profil produkcji, więc podmiotowi zainteresowanemu mleczarnią nie jest potrzeby - wyjaśnia syndyk masy upadłości Bielmleku Józef Gliński.