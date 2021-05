Bielsk Podlaski, Hajnówka. Ruszają masowe punkty szczepień. Chętnych coraz mniej (ZDJĘCIA)

Jak mówi dyrektor szpitala w Bielsku, do punktu szczepień w Brańsku zapisało się zaledwie kilka osób. Dziś rano przyszły dwie, które zostały przekierowane do punktu w Bielsku Podlaskim.

- Zauważam, że chętnych do szczepień jest coraz mniej - przyznaje Mirosław Reczko. - Już w ubiegłym tygodniu liczba osób, które zgłaszały się do naszego punktu populacyjnego w szpitalu, systematycznie malała. Nie zauważam, aby do naszego powiatu przyjeżdżało też dużo chętnych z Polski. Jeśli ta tendencja utrzyma się, to będzie potrzebna intensywna promocja wśród tych, którzy z różnych powodów nie spieszą się do szczepień.