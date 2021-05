Bielsk Podlaski. Ornitolodzy kontra Spółdzielnia Mieszkaniowa. Problemem prace konserwatorskie w okresie lęgowym ptaków

Z pytaniem zwróciliśmy się do Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim, do której przynależą bloki położone przy ul. Jagiellońskiej. W odpowiedzi otrzymaliśmy informację, iż rzeczywiście, na początku kwietnia (bieżącego roku – przyp. red.) prowadzone były prace konserwacyjne na terenie osiedli zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Bielsku Podlaskim (w tym na osiedlu przy ul. Jagiellońskiej. Polegać one miały między innymi na uzupełnianiu kratek wentylacyjnych do przestrzeni stropodachowych.

Okres lęgowy to termin umowny, a nie prawny i dotyczy wycinki drzew, a nie prac konserwacyjnych. Jeżeli okres lęgowy miałby dotyczyć wszelkich czynności, doszlibyśmy do absurdu polegającego na braku możliwości prowadzenia jakichkolwiek prac konserwacyjnych, pielęgnacyjnych, remontowych czy robót budowlanych w okresie od początku marca do października. Nie posiadamy dokumentu „opinia przyrodnicza”, co więcej nie jest mi znany żaden przepis prawny obligujący nas do jego sporządzania w odniesieniu do prac konserwacyjno-porządkowych

– odpowiedział nam Cezary Szerszenowicz.

Co na to ornitolodzy?

W postępowaniu władz Spółdzielni widać przede wszystkim ogromną niewiedzę. Jeśli Pan Wiceprezes mówi, że pracuje w Spółdzielni 17 lat i w tym czasie nie powieszono ani jednej budki dla ptaków, to o czym tu mówić? Jeśli okres lęgowy to według Pana Prezesa nazwa zwyczajowa, to musi on wiedzieć, że jest to uregulowane prawnie. Co więcej prawnie usankcjonowane jest także niszczenie lęgów ptasich, z którym wydaje mi się, że mieliśmy to do czynienia. Okratowanie takich miejsc, czyli niedopuszczenie ptaków do swoich gniazd, jest niszczeniem siedlisk. A tu chodzi wyłącznie o świadomość i pewnego rodzaju kompensację, a taką jest np. wywieszenie budek dla ptaków, których koszt zakupu czy montażu jest śmieszny jeśli mówimy o termomodernizacji bloków. Zapis takiego obowiązku można zawrzeć z wykonawcą termomodernizacji, która kompletnie nie odczuje tego finansowo. Odczuje to jednak środowisko. Widać, że populacje ptaków w miastach maleją. Mamy przykłady, nawet w Bielsku Podlaskim, gdzie przy kilku blokach zostały powieszone budki lęgowe na lampach. Ptaki natychmiast się tam przeniosły. A chyba nikomu nie musimy tłumaczyć jaki pożytek mamy z ptaków w mieście. Jerzyki na przykład wyjadają tysiące komarów dziennie. Ptaki zjadają owady, które tak często nam przeszkadzają. A więc? – tłumaczy i stawia retoryczne pytanie Grzegorz Grygoruk, ornitolog z Towarzystwa Przyrodniczego Dubelt z Juszkowego Grodu.