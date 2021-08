Bielsk Podlaski. Podejrzany o zabójstwo matki poczytalny? Prokuratura ma wątpliwości

Podejrzany mieszkał wraz z rodzicami w domu w Bielsku Podlaskim. Z naszych ustaleń wynika, że nie było tam wcześniej interwencji policji. Rodzina nie zgłaszała problemów, a sam 40-latek nie był dotychczas karany.

Gdy doszło do zabójstwa, jego ojca nie było. Udał się z kilkudniową wizytą do siostry. Wrócił 22 lipca, nie mógł dostać się do budynku. Wezwał służby. Po wejściu do środka dokonano makabrycznego odkrycia - zakrwawione zwłoki 64-latki. Kobieta miała obrażenia głowy, a także liczne rany kłute i cięte od noża w okolicy klatki piersiowej oraz szyi. Nie wiadomo, kiedy dokładnie kobieta zmarła, ale według ustaleń śledczych, została zaatakowana poprzedniego dnia. Podejrzany o zabójstwo 40-latek nie opuścił domu, w którym leżały zwłoki. Policja zatrzymała go na miejscu. Był trzeźwy.

