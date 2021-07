Bielsk Podlaski. Rząd pomoże rolnikom rozliczyć się ze spółdzielnią w opłatach za mleko i spłacić udziały w Bielmleku w stanie upadłości

Wsparcie ma polegać na przekazaniu pieniędzy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Rolnicy otrzymają pomoc do wyrównanie brakujących udziałów (do 50 tys. zł) oraz zapłatę za dostarczone mleko.

- W rozporządzeniu, które 27 lipca podpisał premier Morawiecki, rząd uruchomi pomoc dla rolników, którzy w latach 2019-2020, co najmniej raz dostarczyli mleko do mleczarni i nie dostali pieniędzy, bo zakład, do którego je sprzedali upadł. To dotyczy państwa sytuacji. Wnioski o tę pomoc można składać do 15 sierpnia, do biur powiatowych ARMiR. Trzeba do nich dołączyć kopie rachunków lub faktur potwierdzających sprzedaż mleka i kopię listy wierzytelności lub innego dokumentu, który potwierdza istnienie wierzytelności, a który sporządził syndyk. Wysokość pomocy nie może przekraczać 80 proc. niezapłaconych faktur lub rachunków - mówił poseł Kołakowski, inicjator opracowania rozporządzenia.